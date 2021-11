Bản tin 8H: Nhiều người ở Quảng Trị được ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ từ thiện, nhưng chưa được thống kê

TPO - Ngày 20/11, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Sơn, huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên có trao quà hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng lũ lụt trên địa bàn.

Chiều 20/11, Chính phủ tổ chức buổi gặp mặt, khen thưởng và trao quyết định nghỉ hưu cho các ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tại buổi gặp mặt, nguyên Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng; nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; nguyên Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; nguyên Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ và nguyên Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Ngày 20/11, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Sơn, huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên có trao quà hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng lũ lụt trên địa bàn. Cụ thể, vào trưa 18/10/2020, đoàn ca sĩ Thủy Tiên có đến thôn Võ Xá, xã Trung Sơn để trao quà hỗ trợ. Theo vị lãnh đạo, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên không đề nghị hỗ trợ và xã cũng không được thông báo trước nên địa phương không biết ca sĩ Thủy Tiên đã trao cho bao nhiêu người cũng như số tiền đã hỗ trợ. Được biết, số tiền hỗ trợ không đồng nhất, có người nhận được 500.000 đồng, nhưng cũng có người nhận từ 2 - 5 triệu đồng.

Theo văn bản hỏa tốc của UBND TP Hà Nội, từ ngày 22/11, học sinh thuộc 17 huyện, thị xã có cấp độ dịch 1,2 trong 14 ngày tính đến 16/11/2021 không có các ca F0 trong cộng đồng, mỗi xã thị trấn chọn một trường THCS, cho học sinh khối 9 đi học trực tiếp trở lại gồm: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa và Sơn Tây. Các khối lớp còn lại học trực tuyến và cấp mầm non nghỉ học tại nhà. Đối với các khối lớp 10,11,12, do học sinh cư trú tại nhiều địa bàn khác nhau, học sinh sẽ trở lại trường học trực tiếp sau khi đã tiêm vắc xin.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ vào khoảng tối và đêm hôm nay (21/11). Đêm nay đến sáng mai, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào. Từ 22/11, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi 10 - 13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.

Ngày 20/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.531 ca nhiễm mới với 13 ca nhập cảnh và 9.518 trường hợp trong nước tại 60 tỉnh, thành, có 4.776 ca trong cộng đồng. Trong ngày ghi nhận 16.773 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 900.337 trường hợp. Từ 17h30 ngày 19/11 đến 17h30 ngày 20/11 ghi nhận 107 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.685 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.084.625 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Theo Sở Y tế Hà Nội, ngày 20/11, thành phố ghi nhận 217 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 106 trường hợp ở cộng đồng, 98 trường hợp ở khu cách ly và 13 trường hợp ở khu phong toả. Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 7.508 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.752 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 4.756 ca. (XEM CHI TIẾT)

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1). Hướng dẫn của UBND thành phố nêu, các trường hợp F1; người ở cùng nhà (F1); người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ (F1) được cách ly cùng với (F1) tại nhà. Đáng chú ý, theo hướng dẫn của UBND thành phố, những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 được chuyển về cách ly tại nhà. Thành phố cho biết, quy định này áp dụng trên địa bàn thành phố trừ 4 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng. (XEM CHI TIẾT)