Bản tin 8H: Nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai tự ý cho công nhân F0 về nhà

Theo báo cáo của ngành y tế Đồng Nai, liên quan đến việc F0 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và xử lý nhiều đơn vị vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh, tự ý cho F0 về nhà sau khi phát hiện qua test nhanh tại doanh nghiệp của mình. Nghiêm trọng hơn, doanh nghiệp không thông báo cho chính quyền địa phương để lên phương án phòng dịch, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Mới đây, ngành chức năng TP Biên Hòa đã phát hiện và xử phạt 5 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Amata, Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, vì để các F0 tự về nhà mà không trình báo.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 27/11, các tỉnh Bắc Bộ trời rét, sáng sớm có xuất hiện sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng ấm, nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Từ nay (27/11) đến ngày 30/11, ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ đêm nay đến ngày 30/11, ở Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to, trên 600mm.

Theo Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng COVID-19, tính đến 17h ngày 26/11, số dư Quỹ vắc xin phòng COVID-19 là 8.797,5 tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi; trong đó, có 55 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng. Ban Quản lý quỹ cho biết đã có 567.847 tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp vào quỹ. Tính đến thời điểm hiện nay, Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng COVID-19 đã chi từ quỹ 7.597,1 tỷ đồng. Trong số đó, chi mua vắc xin 7.588,3 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc xin 8,8 tỷ đồng nên dư cuối ngày 1.200,4 tỷ đồng.

Từ sáng nay, 27/11, Hà Nội tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 15 tuổi, tương đương học lớp 9 và giảm dần đến 12 tuổi như lộ trình đề ra cũng như theo lượng vắc xin mà Bộ Y tế phân bổ. Vắc xin sử dụng để tiêm cho trẻ là Comirnaty (Pfizer) với chỉ định tiêm giống như của người lớn. Bên cạnh đó, số vắc xin này có thể sử dụng để tiêm mũi 1 cho trẻ em nằm trong khoảng từ 12 - 17 tuổi chưa được tiêm vắc xin hoặc tiêm trả mũi 2 cho trẻ từ 15-17 tuổi sau khi đã hết đối tượng tiêm mũi 1 trên địa bàn, bảo đảm khoảng cách giữa 2 mũi ít nhất là 3 tuần. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 26/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.109 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 13.094 ca ghi nhận trong nước (tăng 665 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 7.288 ca trong cộng đồng). Trong ngày có 12.368 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 955.256 ca. Từ 17h30 ngày 25/11 đến 17h30 ngày 26/11 ghi nhận 137 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.544 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 26/11, lãnh đạo Huyện ủy Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Hoàng Sa, Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trà Giác. Trước đó, ngày 8/10, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Hoàng Sa đã có hành vi trao đổi, mua bán 31 cây đòn tay, với khối lượng hơn 0,8m³ và cất giữ trái phép hơn 2,7m³ gỗ chò, chua tại nhà. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 26/11, thành phố Hà Nội ghi nhận 264 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 130 trường hợp ở cộng đồng, 111 trường hợp ở khu cách ly và 23 trường hợp ở khu phong tỏa. Theo Sở Y tế, 264 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 được xác định phân bố tại 29/30 quận, huyện, nhiều nhất là Đống Đa (36 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 9.096 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 3.456 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 5.640 ca. (XEM CHI TIẾT)