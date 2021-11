Bản tin 8H: Mẹ lái ô tô tông con trai 4 tuổi tử vong

TPO - Nữ tài xế ở Thái Nguyên cán tử vong con trai 4 tuổi khi bé trai cố chạy theo để gọi mẹ mở cửa ô tô.

Ngày 21/11, theo thông tin ban đầu từ Phòng An toàn giao thông, Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên, khoảng 9h sáng cùng ngày tại Km 117+250 quốc lộ 37 thuộc phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, chị N.T.D. (31 tuổi, ở TP Sông Công) lái ôtô 7 chỗ cán trúng N.T.A.M. (4 tuổi, con trai chị D.) đang chạy theo xe khiến nạn nhân tử vong. Nhân chứng cho biết, chị D. vào tiệm tạp hóa mua đồ và cho M. ngồi lại ở hàng ghế sau. Tuy nhiên, bé M. đã tự ý xuống xe mà chị D. không hay biết. Thấy mẹ lên xe, M. cố mở cửa ôtô nhưng không được. Tai nạn xảy ra khi M. đuổi theo để gọi mẹ lúc xe di chuyển.

Chiều 21/11, Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm điều tra cái chết của bà H.T.T.T. (35 tuổi), phó chủ tịch UBND một phường trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm. Bà T. được phát hiện tử vong trong căn nhà bỏ hoang trên đường 16 Tháng 4, phường Mỹ Bình vào khoảng 13h cùng ngày. Người nhà cho biết, tối 20/11, bà T. đưa 2 con sang nhà mẹ ruột nhờ trông hộ để đi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Đến sáng hôm sau, gia đình tổ chức tìm kiếm vì không thấy bà T. về, cũng không liên lạc được.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng nay (22/11), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ nay (22/11) đến ngày 24/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi 10 - 13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C. Từ hôm nay (22/11), khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nam Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tối 21/11, UBND tỉnh Đồng Nai ra văn bản hỏa tốc về việc tạm dừng tổ chức thực hiện cho học sinh khối 9 Trường THCS Thống Nhất (thuộc TP Biên Hòa) trở lại trường vào ngày 22/11/2021 do phát hiện một số học sinh dương tính với SARS-CoV-2 khi thực hiện test nhanh. Qua test nhanh ghi nhận 9/171 học sinh dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, tỉnh Đồng Nai đã thống nhất đề án thí điểm cho học sinh đến trường. Cụ thể, mỗi huyện, thành phố chọn từ 1 đến 4 trường tổ chức cho học sinh đi học lại, trong đó ưu tiên cho trẻ 5 tuổi và các khối 1, 2, 9 và 12. Việc đến trường bắt đầu từ ngày 22/11.

Tối 21/11, tại Hà Nội, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Ban Thanh thiếu niên, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”. Tới dự có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Với thông điệp "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại", đây là năm thứ 10 sự kiện được tổ chức tại Việt Nam. Chỉ riêng 11/2021, tai nạn giao thông ở nước ta vẫn cướp đi hơn 5.000 sinh mạng. Theo tính toán của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm ở Việt Nam, tai nạn giao thông gây thiệt hại khoảng 2,9% GDP, tương đương mỗi ngày mất khoảng 400 tỷ đồng.

Ngày 21/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.889 ca nhiễm mới với 7 ca nhập cảnh và 9.882 trường hợp trong nước (tăng 364 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố, có 5.361 ca trong cộng đồng. Số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.163 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 905.500 trường hợp. Từ 17h30 ngày 20/11 đến 17h30 ngày 21/11 ghi nhận 76 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.761 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.094.514 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Theo Sở Y tế Hà Nội, ngày 21/11, thành phố ghi nhận 218 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 100 trường hợp ở cộng đồng, 89 trường hợp trong khu cách ly và 29 trường hợp trong khu phong tỏa. 218 ca dương tính SARS-CoV-2 được xác định phân bố tại 25 quận, huyện, nhiều nhất là Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, mỗi nơi 25 ca. Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 7.726 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.852 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 4.874 ca. (XEM CHI TIẾT)