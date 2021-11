Bản tin 8H: Hai máy bay va quệt tại sân bay Nội Bài, phi công bị tạm thu bằng lái

TPO - Sau vụ hai máy bay va chạm tại sân bay Nội Bài, một phi công đã bị tạm thu bằng lái. Chưa rõ nguyên nhân vụ việc.

Khoảng 18h10 ngày 27/11, khi máy bay mang số hiệu VN-A544 khởi hành từ Đà Lạt hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) và lăn vào vị trí đỗ số 52C, đầu mút cánh của máy bay VN-A544 quệt vào đầu mút cánh của một máy bay VN-A636 đang đỗ tại ô số 52D. Hậu quả, đầu mút cánh của 2 máy bay đều bị hư hỏng. Trong đó, một mảnh đầu mút cánh của máy bay VN-A544 gãy rụng xuống đất. Trao đổi với báo chí, ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, hành khách trên chuyến bay đều an toàn. Trước mắt, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã tạm thu bằng lái của phi công trên chuyến bay VN-A544 và điều tra nguyên nhân.

Tối 27/11, Sở Y tế Yên Bái cho biết Trung tâm Y tế huyện Yên Bình qua xét nghiệm sàng lọc ca bệnh ho, sốt đến khám đã phát hiện một trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra truy vết trường hợp mắc COVID-19 này trong 14 ngày gần đây không đi ra khỏi địa bàn tỉnh. Đây là trường hợp đầu tiên tại Yên Bái mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Ngoài ra, trong ngày 27/11, tỉnh Yên Bái còn ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 đều trong khu cách ly tập trung, 3 ca bệnh này đều có chung tiền sử đi các tỉnh miền Nam về từ ngày 23/11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/11, Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 27 độ C, sáng sớm và đêm trời rét. Khoảng từ đêm 30/11 đến 7/12, các tỉnh phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm có xu hướng giảm thêm. Từ sáng sớm nay (28/11) đến 30/11, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Khoảng 18h30 ngày 27/11, lực lượng chức năng nhận được tin báo có người nhảy cầu Thủ Thiêm (phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Người mất tích được xác định là ông Đ.N.G. (78 tuổi, ngụ phường 22). Theo thông tin từ người thân, ông rời khỏi nhà vào khoảng 4h30 sáng cùng ngày. Đến 9h, không thấy ông quay về, gia đình phát hiện ông để lại một lá thư và giấy tờ tùy thân. Khoảng 14h30, nhiều người dân phát hiện ông cụ đi lại trên vỉa hè cầu Thủ Thiêm. Tại hiện trường, ông G. để lại đôi dép. Đến 20h10 cùng ngày, việc tìm kiếm tung tích ông G. vẫn chưa có kết quả.

Ngày 27/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.063 ca nhiễm mới với 15 ca nhập cảnh và 13.048 trường hợp trong nước tại 60 tỉnh, thành phố, có 7.160 ca trong cộng đồng. Ngày 27/11, Sở Y tế Tây Ninh đăng ký bổ sung lên Hệ thống Quốc gia 3.004 ca nhiễm tại Tây Ninh đã được lấy mẫu từ những ngày trước đó sau khi rà soát đầy đủ thông tin. Trong ngày số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố là 1.668 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 956.924 trường hợp. Từ 17h30 ngày 26/11 đến 17h30 ngày 27/11 ghi nhận 148 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.692 ca. (XEM CHI TIẾT)

Theo Sở Y tế Hà Nội, ngày 27/11, thành phố ghi nhận 272 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 146 trường hợp ở cộng đồng, 88 trường hợp trong khu cách ly và 38 trường hợp ở khu phong tỏa. 272 trường hợp dương tính nói trên được xác định phân bố tại 27/30 quận, huyện, nhiều nhất ở Đống Đa (71 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 9.368 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 3.602 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 5.766 ca. (XEM CHI TIẾT)