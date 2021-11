Bản tin 8H: Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao

TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa trao quyết định bổ nhiệm ba Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài.

Chiều 19/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm ba Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đăng Hiền, Phó Chánh Văn phòng, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok, Liên bang Nga; Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Văn, Phó Vụ trưởng Vụ Lào - Campuchia, Ban Đối ngoại Trung ương, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Battambang, Campuchia; Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới Việt - Trung, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse, Lào.

Ngày 19/11, Công an tỉnh Tây Ninh đang xem xét khen thưởng Trung úy Lưu Trần Chánh Trực (cán bộ Đội phòng ngừa, đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ) có hành động cứu người gặp nạn. Tối ngày 17/11, khi đang làm nhiệm vụ trên sông Vàm Cỏ Đông, Trung úy Trực không ngại nguy hiểm nhảy vào dòng nước xoáy lặn tìm Nguyễn Anh B. (SN 1989, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) nhảy từ cầu Gò Dầu (vị trí gần chốt trực của đội) xuống sông Vàm Cỏ Đông tự tử do buồn chuyện gia đình và nhậu say. Anh B. được đưa lên bờ trong tình trạng bất tỉnh, sau đó phục hồi nhờ sơ cứu kịp thời.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (20/11), có bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Từ đêm 21/11 đến sáng 22/11, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào. Từ ngày 22/11, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 22/11, ở Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Khu vực Hà Nội, đêm 21/11 đến sáng ngày 22/11, có mưa, mưa rào. Từ ngày 22/11 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C.

Ngày 19/11, ông Lê Hồng Quang - Chánh thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết 5 cơ sở y tế gồm Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa, Bệnh viện mắt Bình Tâm, Trạm Y tế xã Triệu Lộc, Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành và phòng khám Đa khoa Chợ Kho, thị xã Nghi Sơn, mỗi đơn vị bị phạt 700.000 đồng. Ngoài ra, một người dân ở TP Thanh Hoá bị phạt 4 triệu đồng do sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác, buộc hoàn trả số tiền từng được thanh toán. Vừa qua, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa phát hiện có 5 người đã chết nhưng vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh bằng bảo hiểm tại 5 cơ sở y tế nêu trên.

Ngày 21/11, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức thu phí với hành khách đi tàu sau 15 ngày vận hành miễn phí. Hành khách đi tàu theo hình thức vé ngày sẽ mua vé tại quầy, với giá 30.000 đồng. Người mua vé lượt có thể mua trực tiếp tại máy bán vé tự động, giá mỗi lượt giao động từ 8.000 – 15.000 đồng tùy theo cự ly di chuyển. Vé tháng có ba mức giá, 100.000 đồng với đối tượng ưu tiên; 140.000 đồng dành cho đối tượng mua vé tập thể từ 30 người trở lên; 200.000 đồng với đối tượng không ưu tiên.

Ngày 19/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.625 ca nhiễm mới với 8 ca nhập cảnh và 9.617 trường hợp trong nước tại 57 tỉnh, thành, có 4.995 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.075.094 ca nhiễm. Trong ngày số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 1.971 người, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 883.564 trường hợp. Từ 17h30 ngày 18/11 đến 17h30 ngày 19/11 ghi nhận 102 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.578 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 19/11, thành phố Hà Nội ghi nhận 275 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 104 trường hợp ở cộng đồng, 135 trường hợp ở khu cách ly và 36 trường hợp ở khu phong tỏa. Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 7.291 ca mắc COVID-19; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.646 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 4.645 ca. (XEM CHI TIẾT)