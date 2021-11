Bản tin 8H: Chỉ định Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

TPO - Đồng chí Lại Xuân Môn vừa nhận quyết định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chiều ngày 22/11, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Tùng, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc chỉ định đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 22/11, ông Lê Trọng - Chủ tịch huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Hữu Nghiệp - Chủ tịch UBND xã Đak Jơ Ta thuộc địa bàn. Quyết định nêu lý do tạm đình chỉ công tác là do cán bộ này thiếu tinh thần, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng chống dịch COVID-19 và công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn xã Đak Jơ Ta; chưa thực hiện tốt trách nhiệm người đứng đầu UBND xã. Cụ thể, lãnh đạo xã Đăk Jơ Ta chậm trễ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo tiêm vắc xin COVID-19.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (23/11), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Khu vực từ Nam Nghệ An đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa lượng mưa phổ biến 80-180mm, có nơi trên 200mm. Ninh Thuận, Bình Thuận và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong chiều 22/11, 304.140 liều vắc xin Pfizer được phân bổ cho 30 quận, huyện, thị xã thuộc địa bàn thành phố. Sáng nay (23/11), Hà Nội chính thức triển khai tiêm cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn. Cụ thể, sẽ tiêm mũi 1 cho trẻ từ 15-17 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn thành phố theo lộ trình hạ dần độ tuổi (có thể sử dụng để tiêm trả mũi 2 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi sau khi đã hết đối tượng tiêm mũi 1 trên địa bàn), bảo đảm khoảng cách giữa 2 mũi ít nhất là 3 tuần. Thời gian hoàn thành đợt tiêm chủng này trước ngày 25/11. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 22/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.321 ca nhiễm mới với 22 ca nhập cảnh và 10.299 trường hợp trong nước (tăng 417 ca so với ngày trước đó), tại 58 tỉnh, thành phố. Trong số các bệnh nhân được ghi nhận có 5.647 ca trong cộng đồng. Trong ngày có 4.776 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 910.276 trường hợp. Từ 17h30 ngày 21/11 đến 17h30 ngày 22/11 ghi nhận 190 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.951 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.104.835 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Theo Sở Y tế Hà Nội, ngày 22/11, thành phố ghi nhận 286 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 98 trường hợp ở cộng đồng, 163 trường hợp ở khu cách ly và 25 trường hợp ở khu phong tỏa. Theo Sở Y tế, 286 ca dương tính SARS-CoV-2 được xác định phân bố tại 28 quận, huyện, nhiều nhất ở quận Hoàng Mai với 34 ca. Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 8.012 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.950 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 5.062 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 22/11, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế TPHCM ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Chiến – Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương TPHCM bằng hình thức khiển trách. Theo đó, ông Chiến vi phạm trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành đơn vị đối với những khuyết điểm, vi phạm về thu, chi tài chính tại Khoa Bỏng – Tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Trưng Vương. Trước đó, vào cuối năm 2020, Thanh tra TPHCM đã kết luận tại Khoa Bỏng – Tạo hình Thẩm mỹ Bệnh viện Trưng Vương xảy ra nhiều sai phạm trong việc hành nghề và thu chi tài chính từ năm 2012-2018. (XEM CHI TIẾT)