Bản tin 8H: CDC Huế giải thích vụ nữ sinh đi cấp cứu sau tiêm vắc xin

TPO - CDC Thừa Thiên - Huế khẳng định, nữ sinh một trường THPT tại địa phương đi cấp cứu sau tiêm vắc xin không phải do bị sốc phản vệ.

Ngày 27/11, mạng xã hội lan truyền đoạn video được cho là một nữ sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc xin COVID-19 và được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Ngày 28/11, ông Trần Thanh Duy - Hiệu trưởng Trường P. Đ. L. (nơi nữ sinh trên theo học) cho biết, sự việc trên xảy ra vào chiều 27/11. Nữ sinh xuất hiện trong clip đang học lớp 10, được tiêm vắc xin Pfizer. Em được đưa đến bệnh viện khi xảy ra phản ứng, hiện tình trạng sức khoẻ ổn định. Ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế cho biết, trường hợp trên không phải sốc phản vệ mà chỉ là phản ứng sau tiêm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc duy trì trạng thái nắng ấm trong 2 ngày đầu tuần này, ban đêm trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-20 độ C, ban ngày có nắng ấm với nhiệt độ cao nhất 24-28 độ C. Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu rét trở lại từ đêm 30/11 với mức nhiệt thấp nhất 15 độ C. Sau đó, nhiệt độ tối tại khu vực tiếp tục giảm, dao động ở ngưỡng 12-13 độ C trong các ngày 1-6/12. Ban ngày, mức nhiệt cao nhất có thể lên tới 24 độ C. Trong khi đó, mưa lớn tiếp diễn ở các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa trong đêm 28/11. Mưa rào và dông cũng xuất hiện ở Ninh Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Metro Hà Nội cho biết, trong 7 ngày thu tiền từ 21/11 đến hết ngày 27/11. Tàu điện Cát Linh - Hà Đông thực hiện 1.421 chuyến tàu an toàn đạt 100% chuyến lượt, tổng vận chuyển 113.024 lượt khách. Hành khách vận chuyển bình quân ngày 16.146 lượt khách. Tỷ lệ khách miễn phí 4%, vé tháng 20,3%. Từ 21/11 đến 6/5/2022, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông duy trì biểu đồ chạy tàu từ 5h30 - 22h hàng ngày, tần suất 10 phút/chuyến. Sang 6 tháng tiếp theo, tăng tần suất lên 6 phút/chuyến vào giờ cao điểm và 10 phút/chuyến vào giờ bình thường.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Y tế và UBND tỉnh Thanh Hóa về sự cố sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Thanh Hóa. Theo đó, trước sự cố tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Công ty TNHH giầy Kim Việt, huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) ngày 23/11 đã khiến 4 người tử vong, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các bộ, cơ quan liên quan và UBND tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xác định nguyên nhân sự cố sau tiêm vắc xin phòng COVID-19, nghiêm túc rút kinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 28/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.936 ca mắc mới với 8 ca nhập cảnh và 12.928 trường hợp trong nước, tại 57 tỉnh, thành phố, có 7.100 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.210.340 ca nhiễm. Trong ngày có 1.712 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 958.636 ca. Từ 17h30 ngày 27/11 đến 17h30 ngày 28/11 ghi nhận 190 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.882 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 28/11, Hà Nội ghi nhận 301 ca dương tính SARS-CoV-2, mức cao nhất trong 24h kể từ khi bùng phát dịch COVID-19. Trong 301 ca vừa ghi nhận, có 141 trường hợp ở cộng đồng, 133 trường hợp ở khu cách ly và 27 trường hợp trong khu phong toả. Theo Sở Y tế Hà Nội, 301 ca dương tính SARS-CoV-2 nói trên được xác định phân bố tại 22/30 quận, huyện, nhiều nhất ở Đống Đa (34 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 9.669 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 3.743 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 5.926 ca. (XEM CHI TIẾT)

Liên quan đến việc một nữ sinh lớp 9 ở huyện Thường Tín, Hà Nội tử vong sau tiêm vắc xin phòng COVID-19, tối 28/11 trả lời Tiền Phong, PGS.TS Dương Thị Hồng, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho biết Hội đồng chuyên môn của Hà Nội sẽ họp tìm nguyên nhân vào ngày 29/11. Thông tin ban đầu, nữ sinh được tiêm vắc xin vào lúc hơn 8h14 phút sáng 27/11. Tuy nhiên, nữ sinh này đã tử vong vào 10h ngày 28/11 tại bệnh viện Bạch Mai sau khi sốt cao. Hiện chưa xác định được chính xác nguyên nhân tử vong. (XEM CHI TIẾT)