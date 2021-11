Bản tin 8H: Bộ Ngoại giao điều động, bổ nhiệm cán bộ

TPO - Ngày 25/11, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ cấp Vụ của Bộ Ngoại giao.

Ngày 25/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã trao quyết định điều động và cử bà Tôn Thị Ngọc Hương - Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN làm Quyền Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, Học viện Ngoại giao. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Phan Minh Giang, hoàn thành Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN. Cùng ngày, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Việt Anh đã trao quyết định công nhận ông Nguyễn Tuấn Phong là Tập sự Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao.

Đêm 25/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ và Liên bang Nga từ ngày 25/11 đến ngày 2/12/2021. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước Việt Nam - Thụy Sĩ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2021) và cũng là dịp 2 nước kỷ niệm 30 năm hợp tác phát triển. Đây cũng là chuyến thăm chính thức châu Âu đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/11, thời tiết các tỉnh khu vực phía Bắc nắng hanh, độ ẩm giảm thấp xuống 40%, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ vùng đồng bằng cao nhất 22-24 độ C. Đến khoảng ngày 30/11, sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ về đêm sẽ lại giảm sâu. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là 16-19 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi.

Ngày 25/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.450 ca nhiễm mới với 21 ca nhập cảnh và 12.429 trường hợp trong nước (tăng 640 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành. Trong số các ca mắc mới có 6.842 ca trong cộng đồng. Trong ngày có 5.627 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 942.888 ca. Từ 17h30 ngày 24/11 đến 17h30 ngày 25/11 ghi nhận 164 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.407 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.168.228 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã ký ban hành Quyết định số 4135 về việc kỷ luật công chức, bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh này, kể từ ngày 25/11. Trước đó, ngày 28/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức kỳ họp thứ 11 và có thông báo đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Đàm Quang Vinh do đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 25/11 Hà Nội ghi nhận 285 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 122 trường hợp ở cộng đồng, 125 trường hợp ở khu cách ly và 38 trường hợp ở khu phong tỏa. Cụ thể, các ca bệnh phân bố tại 27 quận, huyện, nhiều nhất ở Nam Từ Liêm (29 ca), rồi đến Hai Bà Trưng (28 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 8.832 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 3.326 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 5.506 ca. (XEM CHI TIẾT)

Tối 25/11, UBND thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) có báo cáo về vụ việc Chủ tịch UBND phường tử vong tại khu phố An Bình, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Theo đó, khoảng 13h40 cùng ngày, anh Nguyễn Văn C., nhân viên phòng khám Phúc An Sài Gòn, phát hiện ông Đỗ Văn K. – Chủ tịch UBND phường An Tịnh (SN 1970, ngụ ấp Mít Nài, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TPHCM) treo cổ trong phòng làm việc. Ông K. sau đó được đưa đến bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh để cấp cứu nhưng đã tử vong từ trước. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc. (XEM CHI TIẾT)