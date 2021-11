Bản đồ COVID-19 được 'xanh' hoá, Hà Nam cho học sinh đi học trở lại

TPO - Bản đồ cấp độ dịch mới nhất của tỉnh Hà Nam cho thấy tỉnh này đã cơ bản khống chế được đợt dịch mới với 108/109 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1. Cùng với "bình thường, linh hoạt" các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội, tỉnh Hà Nam cũng đón học sinh trở lại trường để đảm bảo chương trình giáo dục.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho biết, trong ngày 22/11, tại tỉnh này ghi nhận 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trong đợt dịch mới (tính từ chiều ngày 19/9, kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2) là 1.276 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

Thông tin với Tiền Phong, ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Hà Nam cho biết, các ca phát hiện dương tính trong ngày 22/11 và các ngày gần đây cơ bản đều ở trong khu vực cách ly, phong toả nên không gây nguy hại cho cộng đồng.

“Đến nay Hà Nam đã cơ bản khống chế được dịch. Theo thông báo đánh giá cấp độ dịch mới nhất của Sở Y tế Hà Nam (chỉ đánh giá cấp độ dịch COVID-19 ở đơn vị cấp xã), hiện nay đã có 108/109 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1 (màu xanh, bình thường mới), chỉ còn duy nhất 1 xã An Lão (huyện Bình Lục) là cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình).

Ông Trần Xuân Dưỡng cho biết, đến nay, hầu hết các khu phong toả tại tỉnh này đã được gỡ bỏ, các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội trở lại bình thường.

Đặc biệt, từ sáng nay (22/11) UBND tỉnh Hà Nam cho phép các cơ sở giáo dục tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên đi học trực tiếp trở lại đảm bảo an toàn, thực hiện hiệu quả các quy định, hướng dẫn về an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường, trước đó, tỉnh Hà Nam đã tổ chức thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch theo chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, trong đó chú trọng đến vấn đề bao phủ vắc xin cho người dân trong độ tuổi và triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Theo đó, từ 16/11 đến hết ngày 19/11, trên 34.000 học sinh bậc học THPT trên địa bàn tỉnh này đã được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Theo kế hoạch, các trường học trên địa bàn sẽ tiếp tục triển khai tiêm vắc xin cho trẻ lứa tuổi 12 đến 15. Dự kiến, toàn tỉnh Hà Nam có trên 37.000 trẻ trong độ tuổi này đủ điều kiện tiêm chủng.