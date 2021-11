Ai là giáo sư được phong đợt đầu tiên vào năm 1955 và là Hiệu trưởng của ĐH Y Hà Nội?

icon GS Hoàng Xuân Sính

icon GS Lê Thị Thanh Nhàn

icon GS Lê Thị Quý

Câu trả lời đúng là đáp án A: Hoàng Xuân Sính là vừa là nữ tiến sĩ vừa là nữ giáo sư toán học đầu tiên ở Việt Nam. Phải mất đến 35 năm sau (năm 2015) mới có nữ giáo sư toán học thứ hai (là GS Lê Thị Thanh Nhàn - Đại học Thái Nguyên). Hoàng Xuân Sính sinh ra ở làng Cót, Từ Liêm, Hà Nội. Bà sinh ngày 8/9/1933. Năm 1948, Xuân Sính học hết cấp II. Thời đó trường trung học rất ít, cả Hà Nội chỉ có một trường cấp II Trưng Vương cho nữ sinh và cấp II-III Chu Văn An cho nam sinh. Nếu cô gái nào muốn học lên cấp III thì phải vào Chu Văn An học chung với nam. Cô nữ sinh Xuân Sính đành phải ghi tên vào học Trường Chu Văn An. Cô còn nhớ, lớp chỉ có hai bàn dành cho nữ, còn lại là các dãy bàn của các học sinh nam. Năm 1951, sau khi tốt nghiệp bằng tú tài 1 ở Hà Nội ban Sinh ngữ, tiếng Anh và Pháp, Hoàng Xuân Sính sang Pháp lấy bằng tú tài 2 về chuyên ngành toán học. Cô Sính chọn khoa Toán chứ không phải là một ngành nào khác, bởi theo sự lựa chọn của gia đình, cả cha và mẹ cô đều khuyên răn các con rằng để xây dựng đất nước học giỏi môn khoa học là thực sự rất cần thiết. Và, đơn giản, cô thấy trong các môn học thì toán là "dễ học" nhất.