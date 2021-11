Á hậu Huyền My: “Trang phục đẹp, thoải mái giúp chơi golf thăng hoa hơn”

TPO - Á hậu Huyền My đánh giá cao tầm quan trọng của việc lựa chọn trang phục trong tập luyện và thi đấu golf. Người đẹp sinh năm 1995 cho rằng, trang phục đẹp và thoải mái sẽ giúp người chơi thi đấu tự tin để đạt kết quả tốt nhất.

Huyền My đã nhiều năm đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship, bạn có những kỷ niệm nào với giải đấu?

My đã từng nhiều năm đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship, nhưng năm ngoái là giải đầu tiên tham dự với tư cách golfer. Thời điểm đó, My mới chỉ tập golf được 4-5 tháng và chưa có quá nhiều thời gian dành cho bộ môn này. My tham dự giải hoàn toàn với tinh thần giúp lan toả ý nghĩa nhân văn của sự kiện là gây quỹ cho Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam.

Năm ngoái, My có một kỷ niệm khá là khó quên với giải. Đó là khi mới đến sân golf, My mở túi gậy ra thì phát hiện ra gậy driver gẫy đôi từ lúc nào rồi. Lúc đấy, My phải thuê gậy driver mới để thi đấu. Là một người mới tập chơi golf, lại phải đánh gậy chưa quen, trong một giải đấu lớn như Tiền Phong Golf Championship khiến My cảm thấy khá áp lực. Lúc đấy, My đã phải tự trấn an là mình đánh với tinh thần lan toả ý nghĩa của giải, nên không cần quá chú trọng đến kết quả thi đấu.

Hiện tại, My vẫn đang tiếp tục cải thiện bản thân trong bộ môn golf, bởi vì dù chơi bất kỳ môn thể thao nào, nếu mình không chú tâm thì sẽ không tốt lên được. Bộ môn golf cũng vậy. My vẫn đang cố gắng ra sân tập nhiều nhất có thể để chuẩn bị cho giải. My chúc các golfer sẽ có 1 buổi thi đấu thành công, chúc cho giải đấu ngày càng thu hút được nhiều người tham gia hơn cũng như lan toả được giá trị nhân văn của giải.

Golf là môn thể thao ngoài trời và một buổi đánh kéo dài khá lâu, vì sao Huyền My vẫn lựa chọn chơi môn thể thao này? Bạn không lo sợ yếu tố thời tiết có thể ảnh hưởng đến nhan sắc, nhất là khi bạn trong lĩnh vực nghệ thuật?

My đã nhận được khá nhiều câu hỏi này kể từ khi bắt đầu tập golf bởi mình làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật nên vẻ bề ngoài rất quan trọng. Thông thường, My bảo vệ cho làn da của mình, bằng cách bôi kem chống nắng, mặc áo chống nắng đầy đủ, nhưng điều này chỉ giúp đỡ được một phần nào đó.

Khi bước vào tập luyện hay thi đấu, My gần như không để ý đến những yếu tố bên ngoài như thời tiết nắng gió hay bụi bặm, mà chỉ tập trung vào những cú đánh. Theo My, với những bạn nữ thực sự đam mê môn golf thì cũng sẽ "chấp nhận" những yếu tố ảnh hưởng bên ngoài như vậy.

Trang phục trên sân golf của Huyền My rất đẹp và tinh tế, bạn có thể chia sẻ bí quyết lựa chọn trang phục của mình được không? Theo bạn, việc lựa chọn trang phục ra sân có tầm quan trọng như thế nào trong golf?



Cảm ơn mọi người vì những lời khen trang phục trên sân golf của My. Với My, trang phục thi đấu golf rất quan trọng. Mình là phái đẹp, nên làm bất kỳ việc gì kể cả thi đấu thể thao cũng phải đẹp. Khi lựa chọn trang phục, My thích kiểu tinh tế, cổ điển mang hơi hướng quý tộc thời xưa, kết hợp với các phụ kiện như mũ, giày hay túi. Bên cạnh đó, trang phục phải gắn liền với những tiêu chí như thoải mái, thấm mồ hôi, không bị bí nóng. Với My, trang phục đẹp và thoải mái giúp mình thi đấu tự tin hơn để đạt kết quả tốt nhất.

Tuy nhiên, tùy vào từng bối cảnh, My cũng “biến hóa” đa dạng hơn trong việc lựa chọn trang phục, ví dụ như có thể hỏi người cùng chơi để mặc “ton sur ton” với nhau. Điều này sẽ thúc đẩy tinh thần thi đấu của cả flight, kết quả cũng sẽ tốt hơn. Hiện tại, trang phục golf có rất nhiều những kiểu dáng khác nhau, mỗi người có thể lựa chọn theo sở thích của mình.

Cảm ơn Huyền My về những chia sẻ!