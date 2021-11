Á hậu Hoàng My bay cùng Kim Duyên sang Israel dự thi Miss Universe 2021

Hoàng My chia sẻ đến tận trưa ngày 26/11 cô vẫn chưa có được visa từ Tổ Chức Miss Universe và phải gọi điện để nhờ Lãnh Sự Quán Israel ở Việt Nam can thiệp. Vào phút chót Hoàng My cũng đã kịp có giấy tờ thông hành để cùng với Kim Duyên bay sang Israel.