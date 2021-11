12 thanh thiếu niên hẹn nhau ra trung tâm văn hóa hỗn chiến bằng vỏ chai bia

TPO - Do xích mích trên mạng xã hội, 12 thanh thiếu niên điều khiển 6 xe gắn máy, mang theo côn nhị khúc, vỏ chai bia đến một trung tâm văn hóa ở TP Huế để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác.

Chiều 26/11, Công an TP Huế đã xác minh, điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau đến tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh TT-Huế (số 41A, Hùng Vương, phường Phú Hội, TP Huế) để giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, do nảy sinh xích mích lời qua tiếng lại trên trên mạng xã hội với nhóm của N.T.V (SN 2001, trú tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), N.Đ.N.N (SN 2003, trú tại TP Huế) rủ thêm 11 thanh thiếu niên đi trên 6 xe gắn máy, mang theo côn nhị khúc và vỏ chai bia đến khu vực sân Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh TT-Huế để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm của N. đã lao vào đánh nhóm N.T.V. Hậu quả, anh V. bị đa chấn thương phải đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Qua truy xét, các thanh thiếu niên thừa nhận hành vi hẹn nhau đến nơi công cộng để giải quyết mâu thuẫn nảy sinh từ mạng xã hội.

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế phối hợp Công an các phường An Tây, Thuỷ Xuân cũng đã truy bắt, đấu tranh, làm rõ một nhóm hơn 10 thanh thiếu niên, tuổi đời từ 15 đến 16 tuổi, ngang nhiên tụ tập, chuẩn bị sẵn hung khí, điều khiển xe gắn máy gây náo loạn ở các tuyến đường phố thuộc hai phường An Tây, Thuỷ Xuân.

Nhóm này do N.Đ.Q (SN 2006, trú An Cựu, TP Huế) tổ chức, gồm 11 đối tượng chuẩn bị hung khí hẹn đánh nhau với nhóm khác để giải quyết mâu thuẫn nảy sinh từ trước. Vụ việc đã được công an kịp thời ngăn chặn, xử lý.